Съдът остави в ареста Йордан Атанасов, който е обвинен в убийството на кучето Кнопа в столичния квартал "Кръстова вада", съобщи БНТ.

Градският съд потвърди решението на районния с мотива, че е обществено опасен.

Атанасов е обвинен по чл. 325 б, което предвижда лишаване от свобода от 2-8 години. Градският съд реши, че той е проявил ненужна ярост и е проявил безразличие към страданието. Като особено важен факт съдът изтъкна, че деянието е извършено на публично място и е проявена особена жестокост.

Показанията на свидетелите и видеозаписите потвърждавали авторство на престъплението.

Новият му защитник - адвокат Мартин Кантарев, поиска по-лека мярка, тъй като Атанасов трябвало да работи, за да плаща издръжка на детето си.

Самият Йордан Атанасов също поиска от съда по-лека мярка, но молбата му не беше уважена.

Дир.бг