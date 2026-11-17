Средната брутна месечна работна заплата в област Шумен през третото тримесечие на 2026 г. е 1 192 евро. Това показват данните на Националния статистически институт за наетите лица по трудово и служебно правоотношение.

През юли средната заплата в областта е била 1220 евро, през август е спаднала до 1154 евро, а през септември отново се е повишила до 1202 евро.

Има леко увеличение спрямо второто тримесечие. Тогава средната брутна месечна заплата в Шуменско е била 1 178 евро. Така за периода юли – септември средното възнаграждение нараства с 14 евро, или с около 1,2% спрямо предходното тримесечие.

Средната месечна работна заплата за страната през третото тримесечие е 1438 евро. Тя намалява с 0,4% спрямо второто тримесечие, когато е била 1444 евро. Така средното възнаграждение в Шуменска област остава с 246 евро под националното.

НСИ изчислява средната брутна месечна работна заплата като мери възнагражденията на наетите по трудово и служебно правоотношение преди удържането на данъците и осигуровките за сметка на служителя.

ШУМ.БГ