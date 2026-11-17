Средната брутна месечна работна заплата в област Шумен през третото тримесечие на 2026 г. е 1 192 евро. Това показват данните на Националния статистически институт за наетите лица по трудово и служебно правоотношение.
През юли средната заплата в областта е била 1220 евро, през август е спаднала до 1154 евро, а през септември отново се е повишила до 1202 евро.
Има леко увеличение спрямо второто тримесечие. Тогава средната брутна месечна заплата в Шуменско е била 1 178 евро. Така за периода юли – септември средното възнаграждение нараства с 14 евро, или с около 1,2% спрямо предходното тримесечие.
Средната месечна работна заплата за страната през третото тримесечие е 1438 евро. Тя намалява с 0,4% спрямо второто тримесечие, когато е била 1444 евро. Така средното възнаграждение в Шуменска област остава с 246 евро под националното.
НСИ изчислява средната брутна месечна работна заплата като мери възнагражденията на наетите по трудово и служебно правоотношение преди удържането на данъците и осигуровките за сметка на служителя.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Къде ги дават тия заплати?
Анонимен
Поредната глупост!
Анонимен
Безсмислено е да се дава каква е средната заплата, защото единия яде зеле, другия месо, а средно не всички ядат зеле с месо! Кажете какъв е процента на работещите на минимална заплата и малко над нея и какъв е процента на работещите взимащи тази "средна" заплата. Уточнението, че става въпрос за брутна, а не за нетна заплата също е важно. 660 евро брутна и 480 нетна, това е показателно!
Анонимен
Брутна нетна - получават ги. За пенсионерите брутно нетно все едно. Да направят поне градския транспорт безплатен за пенсионерите,че и други улеснения.
Анонимен
Брутната ми заплата беше 140 евро! и си плащах сам бензина и пътувах със собствена кола, която се изпочупи по скапания път.
Анонимен
До тоя който пита къде го дават. В производството по голяма част от големите фирми като Алкомет, Фикосота, Вивапласт и др. дават добри заплати дори над тази средна. А друг е въпроса дали те осигуряват на минималка, а реално да взимаш двойно, защото пак си в статистиката че си на минимална.