14-годишен тийнейджър бе задържан зад волана на лек автомобил след дрифт по един от централните булеварди във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Вчера, при засилени действия по пътен контрол, служители на ОДМВР - Варна и Второ РПУ са спрели за проверка лек автомобил, чийто водач извършил грубо нарушение на Закона за движение по пътищата, а именно опасно маневриране - тип "дрифт".

При извършената инспекция полицаите са установили, че зад волана стои непълнолетен - 14 - годишен тийнейджър, който не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство.

В колата са пътували още две непълнолетни и едно малолетно дете.

По случая са предприети незабавни действия, като в присъствието на родител на нарушителя са съставени три акта за установяване на административно нарушение.

Глобите при изменения на конструкцията на автомобила стигат до 5000 лв., а за участие на водачи в дрифтове - до 3000 лева. При превишаване на скоростта в населено място над 50 км/ч., се отнема свидетелството за управление, а паричните санкции са по-високи.

Дир.бг