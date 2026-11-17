Всички 19 души от екипажа на кораба GAS HUSKY са спасени и бяха докарани с хеликоптер "Кугър" в авиобаза "Чайка" във Варна. Моряците са от филипински произход и са в добро здравословно състояние, каза пред журналисти областният управител на Варна Марио Смърков.

По думите му вече е осигурено място, на което моряците да бъдат настанени. Осъществена е връзка и с корабособственика.

Двама от моряците ще бъдат настанени в Многопрофилната болница за активно лечение "Св. Анна", след като всички са прегледани от спешни медици.

Операцията по търсене и спасяване е прекратена в 13.15 ч. от Главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност" към ИА "Морска администрация".

Плаващият под либерийски флаг газовоз, чийто авариен радиобуй се бе активирал тази сутрин в района на нос Калиакра, потъна в Черно море на около 50 мили източно от град Бяла.

Последната известна позиция на плавателния съд бе на 14,5 морски мили от мястото, където вчера се преобърна товарният кораб BETUL 8, а пред журналисти членове на екипажа заявиха, че корабът е бил ударен от два морски дрона.

От Военновъздушните сили вдигнаха изтребител Су-25 в 10.25 часа от Балчик, който извърши разузнаване от въздуха в района. Над мястото бе установен спасителен плот с хора, които преди това изстреляли сигнална ракета. Активиран бе и хеликоптер "Кугар" за спасяване на бедстващите, а малко след 11 ч. към мястото се е насочил и втори самолет Су-25.

Командирът на екипажа на вертолета "Кугър", с който беше извършена спасителната операция - майор Марин Тасков, посочи, че моряците са били на спасителен плот. Операцията е протекла по същия начин като вчерашната, при която беше спасен 12-членният екипаж на товарния кораб BETUL 8.

Газовозът е превозвал 3400 тона пропан-бутан по маршрута Египет-Румъния.

В района няма данни за екологично замърсяване.

Дир.бг