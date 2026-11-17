След като загуби с 2:3 от Япония в контрола, Бразилия постигна убедителна победа, макар и срещу далеч по-непретенциозен съперник. "Селесао" гостува в Сингапур, където разби местния национален отбор със 7:0 - най-изразителната си победа от повече от седем години насам.

Предишната такава бе със 7:0, отново в приятелски мач, но срещу Хондурас през юни 2019-а.

Винисиус Жуниор уби интригата за едва 21 минути след началото на мача, като за това време вкара първите три гола на Бразилия, а след това Ендрик увеличи на 4:0 в 31-ата минута.

Естевао, който бе асистирал за две от попаденията досега, направи 5;0 в 51-ата минута, Райън вкара шести бразилски гол в 65-ата, а четвърт час преди края Раул Сухаими си отбеляза автогол за финалния резултат от 7:0.

Домакините са №149 в последната световна ранглиста на ФИФА, докато петкратните световни шампиони, водени от италианския селекционер Карло Анчелоти са на шесто място.

Дир.бг