Интерактивен тренинг под мотото „Нашата безопасност е в нашите ръце“ се проведе днес в Средно училище „Йоан Екзарх Български“ – Шумен. В инициативата се включиха ученици от начален етап, които чрез игри, викторини, образователни задачи и практически демонстрации затвърдиха знанията си за безопасното поведение на пътя, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

По време на заниманията децата решаваха различни казуси, свързани с реални ситуации от пътното движение. Те показаха, че разпознават пътните знаци, познават основните правила за пресичане и знаят как да се придвижват безопасно като пешеходци и велосипедисти.

Специални гости на събитието бяха директорът на ОД на МВР – Шумен старши комисар Георги Гендов, областният управител на област Шумен Георги Жеков и временно изпълняващият длъжността началник на РУО – Шумен Юлиян Тодоров. В оценяването на задачите се включиха главен инспектор Веселин Георгиев, инспектор Йордан Жеков и пътните полицаи Йоана Йорданова и Николай Николов.

Основната цел на инициативата беше чрез активното участие на децата да се повиши тяхната ангажираност към темата за пътната безопасност и да се надградят придобитите знания и умения. Забавният и практически ориентиран формат даде възможност на учениците не само да покажат наученото, но и да разберат как да го прилагат в ежедневието си.

Директорът на училището Валентина Тодорова подчерта, че събитието е част от усилията за възпитаване на отговорно поведение у учениците. Тя изрази увереност, че подобни инициативи ще насърчат децата да бъдат по-внимателни на пътя, да спазват правилата и законите и да осъзнават своята отговорност като участници в движението.

В края на тренинга старши комисар Георги Гендов поздрави учениците за отличното представяне и демонстрираните знания. „Всеки един от вас, деца, е победител, когато спазва правилата за движение и се прибира вкъщи жив и здрав“, подчерта той.

ШУМ.БГ