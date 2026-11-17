Александър Везенков се отчете с вероятно отиграването на сезона в Евролигата, помагайки на Олимпиакос да постигне изключително драматична победа като гост на Макаби (Тел Авив).

Гръцкият гранд спечели с 97:95 след продължения, а ако не беше магията на Сашо Везенков, израелците щяха да спечелят срещата още в редовното време.

При 82:79 в полза на Макаби, Везенков вкара кош със сирената от централната линия. Българският национал дори не се намираше централно срещу коша, а бе край страничната линия и направи наглед невъзможния удар.

SASHA VEZENKOV sends the game to overtime with an IMPOSSIBLE SHOT https://t.co/KRS4BPonyT — Eurohoops (@Eurohoopsnet) November 17, 2026

Наистина невероятно изпълнение, което накара дори играчи и фенове на Макаби да се хванат невярващо за главата, а част от израелски фенове дори аплодираха малкото чудо, което видяха пред очите си.

Изпълнение, което в следващите часове ще обикаля световните медии и социалните мрежи, а след няколко месеца като нищо ще вземе приз за кош на сезона в Евролигата.

А кошът на Везенков вкара мача в продължения, които Олимпиакос спечели също толкова драматично, защото отново със сирената Кори Джоузеф вкара кош за 97:95.

Иначе изглеждаше, че няма какво да спре гърците, които в три от четирите част доминираха и водеха убедително. Актуалните шампиони от Евролигата обаче се сринаха в последната четвърт и направиха така, че Макаби бе буквално на 7 стотни от секундата да спечели мача.

Никой обаче не очакваше, че в тези финални 7 секунди ще видим магията на Сашо Везенков.

Родният национал като цяло направи страхотен мач, защото освен тройката от центъра вкара още 34 точки, към които добави 9 борби и една асистенция.

Дир.бг