Община Шумен обяви старта на традиционния вече конкурс за най-красива коледна украса „Коледната магия на Шумен“, съобщиха от пресслужбата на кметството.
И тази година той ще е в 5 категории:
- най-красиво украсена сграда или фасада;
- двор или външно пространство;
- населено място;
- украса от природни и рециклирани материали;
- цялостна концепция и принос към празничната атмосфера;
В надпреварата могат да участват образователни, културни и здравни институции, социални центрове и услуги, пенсионерски клубове, етажни собствености, административни и бизнес сгради, търговски обекти, организации, индивидуални и групови участници, както и цели населени места от община Шумен.
За участие е необходимо да бъде подадено заявление с името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и електронна поща. Към него трябва да бъдат приложени пет снимки или видеоклип с продължителност до две минути, които представят украсата в реалната ѝ среда.
Кандидатурите се приемат до 17,00 часа на 15 декември 2026 г. на електронен адрес: s.mladenova@shumen.bg.
Отличените на първо, второ и трето място ще бъдат наградени със специални награди.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Кмете, кмете, не чуваш петела и това е. Общината е закъсала финансово, вдигаш данъците, а сега пари за веселие и джобовете. Ще излъжеш пак хората.
Това ли е девизът ти кмете ???