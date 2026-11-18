Община Шумен обяви старта на традиционния вече конкурс за най-красива коледна украса „Коледната магия на Шумен“, съобщиха от пресслужбата на кметството.

И тази година той ще е в 5 категории:

най-красиво украсена сграда или фасада;

двор или външно пространство;

населено място;

украса от природни и рециклирани материали;

цялостна концепция и принос към праз ничната атмосфера;

В надпреварата могат да участват образователни, културни и здравни институции, социални центрове и услуги, пенсионерски клубове, етажни собствености, административни и бизнес сгради, търговски обекти, организации, индивидуални и групови участници, както и цели населени места от община Шумен.

За участие е необходимо да бъде подадено заявление с името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и електронна поща. Към него трябва да бъдат приложени пет снимки или видеоклип с продължителност до две минути, които представят украсата в реалната ѝ среда.

Кандидатурите се приемат до 17,00 часа на 15 декември 2026 г. на електронен адрес: s.mladenova@shumen.bg .

Отличените на първо, второ и трето място ще бъдат наградени със специални награди.

ШУМ.БГ