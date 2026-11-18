За втори път Административният съд София-град отхвърли жалбата срещу избора на Васил Терзиев за кмет на Столичната община. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.

С решение №45017 от 17 ноември т.г. по административно дело №1427/2025 г. съдът отхвърля оспорването на изборния резултат от балотажа през ноември 2023 г., подадено от Ваня Григорова и Иван Таков.

Производството е образувано по жалба на Ваня Григорова, в качеството ѝ на кандидат за кмет на Столичната община, и Иван Таков, в качеството му на председател и представляващ местната коалиция „БСП за България“. Оспорено е Решение №1094-МИ от 6 ноември 2023 г. на Общинската избирателна комисия в Столичната община, с което Васил Терзиев е обявен за избран кмет на София.

Три години продължава дело, за което законът предвижда бързо производство. С това темпо има реален шанс да получим окончателно решение до края на мандата, коментира Терзиев на страницата си във Фейсбук. А, ако не успеем - ето още една добра мотивация да се кандидатирам за втори, допълни Терзиев. Той пише още, че уважава правото на всеки да оспорва изборните резултати, но три години за бързо производство са сериозен повод за размисъл за начина, по който работят институциите ни. Терзиев допълни, че всеки ден е работил съвестно, мотивирано и с ясното съзнание за отговорността, която софиянци са му поверили.

Днес.бг