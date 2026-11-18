Вашингтон затяга блокадата срещу Иран чрез ограничения върху прехвърлянето на петрол в открито море. Според документ, издаден от Централното командване на САЩ (CENTCOM), американските военни ще разглеждат корабите, които приемат товари в открито море от плавателни съдове, натоварени в Иран, като опит за заобикаляне на блокадата на иранските пристанища, съобщи Ройтерс В тази връзка срещу тях могат да бъдат предприети съответни действия.

В същото време директорът на националното разузнаване Джей Клейтън обяви, че заплахите от страна на Техеран за американците в САЩ и извън страната са се увеличили значително.

Американската военноморска блокада върху износа на петрол от Иран, беше въведена за първи път на 13 април, но впоследствие беше отменена през юни, след като Вашингтон постигна предварително споразумение с Техеран. Тя беше възстановена на 14 юли, след като споразумението пропадна.

"Всеки кораб, който приема товар чрез прехвърляне от един плавателен съд на друг, когато първият е обект на блокадата и превозва товар, натоварен в иранско пристанище или край иранското крайбрежие, може да се счита за такъв, който заобикаля блокадата, дори ако самият не е навлизал в ирански пристанища или не е доближавал иранското крайбрежие", се посочва в актуализирано съобщение на CENTCOM.

"Такива кораби могат да бъдат спрени, на тях може да се качи екип за проверка, курсът им може да бъде променен, могат да бъдат задържани или насочени към иранското пристанище, откъдето произхожда товарът", допълва съобщението.

В предупреждението се добавя, че ако корабите не изпълнят незабавно законосъобразните разпореждания на силите, налагащи блокадата или извършващи проверките, срещу тях могат да бъдат предприети принудителни мерки, "включително използване на сила в съответствие с приложимото законодателство".

Според източници от сферата на корабоплаването и сигурността, разговаряли с Ройтерс през октомври, от юли насам Иран е успял да изнесе известно количество втечнен природен газ и авиационно гориво, въпреки американската военноморска блокада.

Износът на суров петрол от Иран обаче остава практически спрян от месеци насам, твърдят източници от корабоплавателния сектор.

Заплахите от страна на Иран за американците в САЩ и извън страната са се увеличили значително, заяви директорът на националното разузнаване Джей Клейтън, цитиран от Ройтерс.

"Оставаме ангажирани с разкриването, предотвратяването и борбата срещу смъртоносните ирански заговори извън САЩ, както и в страната", каза Клейтън по време на изслушване пред Комисията по вътрешна сигурност в Камарата на представителите на американския Конгрес.

"Тези заплахи значително са се увеличили. Нашите жени и мъже в чужбина, нашите жени и мъже тук, в САЩ, са изложени на по-силна заплаха", добави той.

Дир.бг