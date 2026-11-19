14 офиса на компании - небанкови институции, предоставящи кредити на потребители, бяха проверени при съвместна специализирана операция на Държавната агенция "Национална сигурност" и Националната агенция за приходите (НАП), съобщиха от ДАНС.

Акцията е проведена вчера на територията на градовете София, Благоевград, Дупница, Пловдив, Сандански и Сливен във връзка с контролната дейност на двете институции на основание Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за Националната агенция по приходите.

В хода на операцията са снети обяснения и е изискана финансова документация, въз основа на които е инициирана проверка относно законността на произхода на капиталовите средства и изпълнението на изискванията на ЗМИП.

Работата на ДАНС и НАП продължава да пълното и изчерпателно изясняване на законосъобразността на дейността на проверяваните юридически лица, произхода на средствата, предназначението на генерираните от тях приходи и свързаните юридически и физически лица, допълниха от агенцията за национална сигурност.

При установяване на нарушения и евентуални данни за престъпления по смисъла на Наказателния кодекс ще бъдат предприети допълнителни административни и/или процесуално-следствени действия съобразно приложимото законодателство, във взаимодействие с други институции и органите на прокуратурата.

Дир.бг