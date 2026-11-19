Близо 3,8 млн. евро са начислени и изплатени като допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) за третото тримесечие на 2026 г. Сумата включва личните осигурителни вноски и данъците, а без тях възлиза на 3,16 млн. евро. Средствата са разпределени между 2026 служители, става ясно от писмен отговор на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков на въпрос на депутата от ГЕРБ-СДС Николай Нанков. Той иска информация за общия размер на средствата, датите на плащанията, разпределението им по административни структури и броя на служителите, получили допълнителни възнаграждения, включително в агенциите и останалите второстепенни разпоредители с бюджет към министерството. В питането си Нанков напомня за публично заявените намерения за ограничаване и оптимизиране на разходите за издръжка на държавната администрация.

Допълнителните възнаграждения са начислени и изплатени през октомври съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Размерът им се определя със заповед на председателя на Управителния съвет на АПИ, която обхваща всички служители, отговарящи на условията за получаване на такъв бонус. От отговора на министерството става ясно още, че за предходното тримесечие служителите на пътната агенция не са получавали допълнителни възнаграждения.

В останалите структури към регионалното министерство също са раздадени бонуси за третото тримесечие. В централната администрация на МРРБ са изплатени общо 692 690 евро на 344 служители. В Агенцията по геодезия, картография и кадастър допълнителните възнаграждения са в нетен размер на 260 843 евро и са разпределени между 412 души. В Дирекцията за национален строителен контрол са изплатени 227 629 евро на 315 служители.

В отговора си до Нанков от МРРБ подчертават, че допълнителните възнаграждения за постигнати резултати не са нова практика, въведена от настоящото ръководство на министерството, а "отдавна установен и нормативно регламентиран механизъм в държавната администрация."

От ведомството припомнят, че този ред е действал и в периода, когато самият Нанков е бил министър на регионалното развитие и благоустройството. Според министерството няма основание прилагането на същите правила днес да бъде представяно като нова или извънредна практика. "Правилата за възнаграждение на служителите следва да се прилагат последователно, законосъобразно и при еднакви критерии, независимо от политическата принадлежност на ръководството", посочват от МРРБ.

Дир.бг