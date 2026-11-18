Учени от САЩ са установили, че мозъчните клетки на кокошките са способни да оцеляват повече от два часа без кислород, пише сп. „Кърънт байолъджи“.

Специалистите от университета „Уейк Форест“ са открили, че тази „свръхспособност“ се дължи на механизми, които поддържат стабилен йонен баланс вътре и извън невроните.

За целите на изследването авторите му са изучили неврони на кокошки и са установили, че дори при пълна липса на кислород клетките не задействат веднага процесите, водещи до гибелта им.

Обикновено мозъкът се нуждае от кислород, за да произвежда аденозинтрифосфат (АТФ) – основен източник на клетъчна енергия. Когато АТФ не достига, транспортните системи, регулиращи нивата на натрий, калий и калций, престават да функционират, създавайки дисбаланс, който задейства верижна реакция от увреждания.

Въпреки това невроните на кокошките успяват да поддържат необходимия баланс и остават жизнеспособни повече от два часа. Своята стабилност запазват дори тези участъци в мозъка, които отговарят за енергоемки процеси, като например учене и запаметяване, обясняват учените.

Те смятат, че клетките потенциално биха могли да оцелеят дори по-дълго, въпреки недостига на кислород.

Тази способност е необичайна за кокошките. За разлика от някои животни, способни да издържат на продължителен недостиг на кислород, те не изпадат в зимен сън и не са приспособени към живот при подобни условия. Тези птици освен това имат бърза обмяна на веществата и висока телесна температура.

Следващата цел на учените е да разберат кои точно механизми позволяват на невроните на кокошките да издържат на енергиен стрес. Според изследователите това може да помогне в търсенето на начини за защита на клетките на човешкия мозък при инсулт, спиране на дишането и други състояния, свързани с недостига на кислород.

Учените изследват също така дали паметта на кокошките се запазва при ниско съдържание на кислород. Първоначалните резултати показват, че невроните са способни не само да оцеляват в подобни условия, но и да продължават да изпълняват енергоемки функции.

БТА/Днес.бг