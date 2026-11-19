Министерството на културата (МК) обяви кандидатите, допуснати за участие в конкурса за директор на шуменския театър.

За поста се състезават двама – сегашният директор Илия Атанасов и Виктор Бойчев, който дълги години е бил директор на кукления театър в Пловдив, а след това поема управлението на Българския културен институт в Москва.

От МК все още не са обявили датата за провеждане на конкурса. Той ще се проведе чрез разглеждане на документи, концепция за развитието на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен и събеседване.

Процедурата за избор на директор бе обявена заради изтичане на мандата на настоящия мениджър на театъра.

ШУМ.БГ