Руска атака засегна три посолства и катедрала в Киев, снаряд падна пред австрийската мисияТри чуждестранни дипломатически мисии са били засегнати при руската атака срещу Киев в четвъртък, 19 ноември. Материални щети са нанесени на посолствата на Австрия и Нидерландия, а отломки от дрон са паднали на територията на бразилското посолство. За последния случай засега няма потвърдена информация за поражения по сградата или пострадали служители. Атаката предизвика остра реакция от Виена и дипломатически протест от Хага.

За пораженията по австрийското посолство съобщи украинският външен министър Андрий Сибига в социалната мрежа "Екс". Той публикува и снимки, показващи щетите във вътрешността на сградата.

"Австрийското посолство в Киев беше повредено при руските терористични атаки срещу нашата столица", написа Сибига.

Австрийският външен министър Беате Майнъл-Райзингер уточни, че снаряд е паднал непосредствено пред посолството в центъра на Киев, вследствие на което сградата е била повредена.

След инцидента тя разпореди предприемането на допълнителни мерки за защита на дипломатическия персонал.

Австрийският канцлер Кристиан Щокер също осъди атаката.

"Това е напълно неприемливо: дипломатическите представителства са неприкосновени и трябва да бъдат защитавани по всяко време", заяви той.

Щокер съобщи, че е разговарял по телефона със служителите на австрийското посолство в Киев и е "изключително облекчен, че всички са невредими".

Украинският външен министър съобщи и за паднали отломки от руски дрон на територията на бразилското посолство.

Подобни отломки са открити и в района на Министерството на външните работи на Украйна.

Засега няма потвърдена информация за материални щети по сградата на бразилската дипломатическа мисия или за пострадали нейни служители.

During today's Russian attack on central Kyiv, drone debris also fell on the grounds of the Embassy of Brazil. Fortunately, there was no structural damage and no one was hurt. This is already the third diplomatic mission to come under Russian attack today. Diplomats are not targets, and Moscow must be held accountable for such terror. We are deeply grateful to our Brazilian colleagues for standing with Ukrainians in Kyiv despite ongoing threats. Russian terror makes no exceptions, and the safety of diplomatic missions remains our shared priority.

При същата атака беше повредено и посолството на Нидерландия, за което вече беше съобщено. Щетите са незначителни, няма пострадали дипломати, а нидерландските власти извикаха руския посланик в знак на протест.

За Австрия това е вторият подобен инцидент само за седмица, отбелязва австрийската обществена медия ОРФ.

Във вторник срещу сряда при руска атака срещу град Днипро беше повредено почетното консулство на Австрия. Тогава австрийското посолство в Украйна осъди ударите срещу града и потвърди, че дипломатическото представителство е понесло щети.

"Категорично осъждаме руските атаки срещу град Днипро, при които беше повредено и австрийското почетно консулство", се казваше в съобщението на мисията. И при този инцидент няма пострадали.

Междувременно украинските власти съобщиха за жертви и разрушения при атаката срещу Киев. По наличните данни един човек е загинал, а петима са ранени.

Щети са нанесени на жилищни и административни сгради, автомобили и обекти в централната част на украинската столица. В няколко района са възникнали пожари вследствие на ударите и падналите отломки.

При атаката са изпочупени и прозорци на 130-годишната катедрала "Свети Владимир" в центъра на Киев. Няма пострадали в храма, а иконите и стенописите не са повредени

Украинският външен министър Андрий Сибига обърна внимание на съвпадението между атаката срещу Киев и участието на руския президент Владимир Путин в историческата среща на върха в китайския град Шънджън.

"Путин се представяше за световен лидер в Шънджън. В действителност той е международен престъпник и терорист. И трябва да бъде третиран именно като такъв", заяви Сибига.

Поредните поражения по чуждестранни дипломатически представителства отново поставят въпроса за сигурността на дипломатическите мисии в Украйна.

Съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения помещенията на дипломатическите представителства са неприкосновени и се ползват със специална защита.

Австрия вече обяви, че ще засили мерките за сигурност на своите служители в Киев, докато Нидерландия предприе официален дипломатически протест заради щетите по посолството си.

Дир.бг