14-годишно момче издъхна в реанимацията на МБАЛ-Силистра, където бе настанено след падане от електрическа тротинетка, съобщиха от Районната прокуратура в крайдунавския град.

Инцидентът е станал около 14 часа на 16 ноември на пътя между град Дулово и село Черковна.

Инцидентът възникнал около 14:00 часа на 16 ноември 2026 г. на пътя между гр. Дулово и село Черковна. 14-годишният тийнейджър управлявал тротинетката без предпазни средства, като возел и друго момче също без каска. По време на движението си, той загубил контрол над тротинетката и двамата паднали. Водачът получил тежка телесна повреда и бил настанен в МБАЛ-Силистра с черепно-мозъчна травма в медикаментозна кома. Другото дете пострадало леко и веднага е освободено за домашно лечение.

Тази сутрин тежко пострадалото момче е починало.

Назначени са съдебномедицинска и други експертизи с оглед изясняване на цялата фактическа обстановка и всички обстоятелства, довели до фаталния инцидент. Работата по случая тече интензивно под ръководството и надзора на Районна прокуратура - Силистра. След като бъдат изготвени всички експертизи, материалите по досъдебното производство ще бъдат изпратени в Окръжната прокуратура по компетентност.

Това е пореден инцидент с дете и електрическа тротинетка.

На 1 септември 6-годишно дете велинградското село Биркова падна от такова превозно средство, в резултат на което беше хоспитализирано със сериозна травма на главата. Това наложи и да бъде транспортирано за лечение в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив.

Седмица по-рано 11-годишно дете също падна от тротинетка в Берковица и беше настанено в болница с опасност за живота.

В началото на август 17-годишно момче беше в критично състояние, след като претърпя тежък инцидент с електрическа тротинетка между селата Войнягово и Дъбене.

Само няколко дни преди това 12-годишно момче се удари в дърво с тротинетка и беше прието в болница в много тежко състояние.

Дир.бг