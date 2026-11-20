В рамките на разследването са събрани достатъчно доказателства за повдигането на обвинения срещу трима извършители - на 14, 15 и 16 години, които към настоящия момент са оставени в ареста за срок от 48 часа. Това заяви говорителят на Софийска районна прокуратура Георги Коджаниколов, който е и наблюдаващ прокурор на разследването за извършени блудствени действия от група непълнолетни момчета спрямо 15-годишно момиче в София.

За случая стана ясно от публикувани клипове на сексуалните гаври от групата момчета, след което Столичната дирекция на вътрешните работи се самосезира. Шокиращото съдържание е разпространявано в чат приложение, както и в социални мрежи като "Тик Ток".

Прокурор Коджаниколов допълни, че държавното обвинение ще поиска от съда да наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на тримата тийнейджъри.

Разследването продължава, като предстоят множество процесуално-следствени действия. Случаят е изключително специфичен и чувствителен, поради което ще спестим изнасянето на много подробности", уточни обвинителят.

По думите му в жилището, в което е извършено блудството, е имало над 10 тийнейджъри, които са празнували Хелоуин. По време на партито се е вдигало шум и някой, неустановен от властите, е подал сигнал до СДВР, като на място е изпратен патрул. В апартамента е имало само един пълнолетен, а пострадалото момиче е било в неадекватно състояние. Униформените не са установили в този момента агресия в жилището, предупредили са учениците да спазват обществения ред и са напуснали мястото.

"На този етап мога да кажа, че нямаме категорични доказателства момичетата, присъствали на купона, да са били дрогирани. Но можем да твърдим, че голяма част от присъстващите, включително пострадалата, са били в безпомощно състояние", каза още прокурор Георги Коджаниколов.

Дир.бг