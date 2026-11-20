Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще посети утре Полша, където днес според властите във Варшава обявиха, че на територията на страната са паднали две руски ракети и един дрон, съобщи премиерът Доналд Туск, цитиран от Полската агенция по печата (ПАП) и БТА.

По-рано министърът на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш обвини Русия в нарушения на въздушното пространство на страната му, като посочи, че тази нощ на полска територия са паднали три обекта - вероятно две ракети и един дрон.

"Имаше ракета Х-101... Във втория случай също може да се говори за ракета; в третия случай най-вероятно става дума за безпилотен летателен апарат с реактивен двигател", поясни Кошиняк-Камиш.

От своя страна Марк Рюте осъди "грубите нарушения" на полското въздушно пространство, както и "атаките на Русия и войната, която тя води".

"Самолети на НАТО бяха вдигнати по тревога в отговор. Тези инциденти са очевидно опасни - последица от войната, която Русия продължава да води срещу Украйна. Осъждам атаките на Русия, както и продължаващата ѝ война", Рюте в социалната мрежа Екс след телефонен разговор с полския премиер.

Междувременно полският вътрешен министър Марчин Кервински написа в социалната мрежа Екс, че "във връзка с нарушенията на полското въздушно пространство властите провеждат операции на три места: в Рудник над Санем и Молодич (в Подкарпатско воеводство) и в Нови Липовец (в Любелско воеводство)". ПАП публикува и кадри от мобилен телефон и камери за видеонаблюдение в района на Нови Липовец, на които се вижда експлозия, съпроводена от ярка светкавица в гориста местност.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази "цялата си солидарност" с Полша.

Нарушаването на полското въздушно пространство е "напълно неприемливо", каза на свой ред британският премиер Анди Бърнам.

Explosion captured on CCTV near Chmielek in Biłgoraj County, eastern Poland https://t.co/xpYP7EaNck — OSINT Map (@OSINTMapLive) November 20, 2026

Дир.бг