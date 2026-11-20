Дългоочакваната видеоигра Grand Theft Auto 6 е струвала зашеметяващите 1 милиард долара, което я прави по-скъпа от който и да е филм в историята на киното, съобщава The Post, предава Vesti.bg.

Последната част от култовата поредица на Rockstar Games се е разработвала в продължение на около десетилетие с помощта на приблизително 4700 специалисти по целия свят, съобщава Bloomberg.

Сумата от 1 милиард долара се равнява приблизително на общия бюджет за заснемането на двата кинохита „Отмъстителите: Война без край“ (2018) и „Отмъстителите: Краят“ (2019), които, коригирани спрямо инфлацията, струват между 898 милиона и 1,05 милиарда долара, отбелязва изданието ScreenCrush.

По-скъпа от „Междузвездни войни“ и „Джурасик свят“

GTA 6 cost a whopping $1B to make - here is how it compares to the biggest blockbusters made https://t.co/B0Nk8l1HES https://t.co/7Gljl1z3D1 — New York Post (@nypost) November 19, 2026

За сравнение, най-скъпите самостоятелни филмови продукции в историята остават далеч назад дори след преизчисляване на инфлацията по данни на Forbes:

„Джурасик свят: Господство“ (2022) – 789 милиона долара;

„Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър“ (2019) – 784 милиона долара;

„Междузвездни войни: Силата се пробужда“ (2015) – 759 милиона долара.

Още по-впечатляващо е, че сумата от 1 милиард долара за GTA 6 дори не включва разходите за маркетинг и реклама. Според прогнози на анализатори само рекламната кампания може да надхвърли целия бюджет от 265 милиона долара, похарчен за създаването и промотирането на предишната игра GTA V. Основната причина за рекордната сметка са заплатите на близо 5000 души екип в различни държави за период от 8 до 10 години.

От Rockstar Games разчитат безпрецедентната инвестиция на време и средства да се изплати многократно. Индустриалните анализатори прогнозират, че GTA 6 ще генерира между 10 и 15 милиарда долара приходи – резултат, който ще надмине дори феноменалните 10 милиарда долара, спечелени от GTA V.

За мащаба на тази сума говори фактът, че най-касовият филм в историята на киното след корекция с инфлацията – класиката „Отнесени от вихъра“ от 1939 г. – е събрал 4,56 милиарда долара в боксофиса според Световните рекорди на Гинес.

Дарик