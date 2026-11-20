През следващото денонощие ще има променлива облачност. През нощта превалявания от дъжд ще има на места главно в северните и източните райони, а утре - предимно в планинските, западните и южните. В нощните часове вятърът ще е слаб от запад-югозапад, а утре ще е до умерен от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, за София - около 6°, максималните - между 14° и 19°, за София - около 15°.

Над планините облачността ще бъде по-често значителна и ще има превалявания от дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина - от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 1°.

Над Черноморието по-значителна облачност ще има в часовете преди обяд, когато на много места ще вали дъжд. След обяд ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-17°. Температурата на морската вода е от 13°-14° по северното крайбрежие до 15° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

НИМХ