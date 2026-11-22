Приключиха общинските ученически игри в Шумен, в които ученици от различни възрастови групи премериха сили в шест вида спорт – футбол, хандбал, тенис на маса, баскетбол, шахмат и волейбол. Най-масово беше участието във волейбола, където в трите възрастови групи се състезаваха общо 34 отбора. За първи път от много години насам Общинските ученически игри останаха без състезания по лека атлетика, след като не бяха заявени участници.

13 училища от Шумен сформираха отбори и участваха в игрите.

Във футболната надпревара участваха 21 отбора в три възрастови групи. При юношите XI-XII клас победител е ППМГ „Нанчо Попович“, след като на финала надделя над СУ „Йоан Екзарх Български“ с 3:2. При VIII-X клас първото място спечели ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“ с победа 3:0 над СУ „Панайот Волов“. При момчетата V-VII клас шампион стана II ОУ „Д-р Петър Берон“ след победа с 5:0 над СУ „Сава Доброплодни“.

В баскетбола се включиха общо шест отбора в три възрастови групи. Победители са ППМГ „Нанчо Попович“ при момчетата V-VII и юношите VIII-X клас и СУ „Панайот Волов“ при юношите XI-XII клас.

В състезанията по шахмат бяха определени победители в четири възрастови групи. Първенци са СУ „Васил Левски“ (I-IV клас), ППМГ „Нанчо Попович“ (V-VII клас), СУ „Панайот Волов“ (VIII-X клас) и ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“ (XI-XII клас).

Във волейбола при момичетата и момчетата V-VII клас участваха общо 8 отбора, като и двете първи места спечели II ОУ „Д-р Петър Берон“. В групата VIII-X клас се състезаваха 12 отбора – 5 при девойките и 7 при юношите. Победители станаха СУ „Панайот Волов“ при девойките и СУ „Сава Доброплодни“ при юношите. Най-много участници имаше във възрастовата група XI-XII клас – 14 отбора. При юношите първи е ППМГ „Нанчо Попович“, а при девойките – ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“. За най-полезни състезатели бяха отличени Марио Нейков от ППМГ и Деница Баланска от ПЕГ.

В хандбала при момичетата V-VII клас участваха три училища, като първото място зае СУ „Васил Левски“. При момчетата единствен заявен участник е III ОУ „Димитър Благоев“, който продължава директно към областния етап.

В тениса на маса се състезаваха по три отбора при момчетата V-VII клас, юношите VIII-X клас и юношите XI-XII клас. Победители станаха съответно ППМГ „Нанчо Попович“, ПГСАГ и СУ „Сава Доброплодни“. При девойките VIII-X клас за областния етап продължават директно състезателките на ППМГ „Нанчо Попович“, а при XI-XII клас – на ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“. При момичетата V-VII клас единствен заявен участник е III ОУ „Димитър Благоев“.

Победителите в отделните спортове и възрастови групи ще представят Шумен на областния етап на ученическите игри.

ШУМ.БГ