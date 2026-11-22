Инцидент между полицейски автомобил "Шкода" и малък товарен ван (баничарка) е станал на булевард "Мадрид" в центъра на София, съобщи "Булфото".
До катастрофата се е стигнало след гонка с крадена кола, след като водачът не се подчинил на полицейски сигнал да спре, съобщи бТВ.
При преследването шофьорът преминал на червен сигнал на светофара в района на Ректората, но избегнал пътнотранспортно произшествие. На бул. "Мадрид" до градинката на Театър "София" се е забил в оградата.
Колата била открадната от село Петърч, като сигналът за противозаконното ѝ отнемане бил подаден сутринта. Впоследствие автомобилът бил засечен от системата за видеонаблюдение на територията на столицата. Сигналът до полицията бил подаден около 14 ч.
Мъжът е криминално проявен, дал е положителна проба за метамфетамин. Пробата на полицая е отрицателна.
В багажника на крадената кола е открит и краден електрически велосипед.
Dir.bg
Коментари
Анонимен
Браво на служителите на МВР!
Анонимен
Надявам се да са упражнили и физическо насилие.
Анонимен
Тъпи ченгета. За къв чеп им седят шиповете в багажника, вместо да ги разстелат.