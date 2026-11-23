Девет души са задържани при мащабна акция на полицията в София срещу издаване на фалшиви ТЕЛК решения, съобщи БНР.

По информация на националното радио и Нова телевизия акцията се провежда в Първа градска болница.

Сред задържаните има лекари и посредници. Изземват се компютри и документи. Очаква се да бъдат задържани и ползватели на фалшивите ТЕЛК.

Близо 800 000 души в страната са с издадени ТЕЛК решения и съответните помощи и инвалидни пенсии за това, като бройката е нараснала неимоверно през последните години. Темата за злоупотребите провокира управляващите да внесат изненадващи промени в Закона за личната помощ, които обаче засегнаха майките на деца с увреждания.

След избухналия скандал и готовност за протести, от мнозинството направиха крачка назад и признаха, че не са подложили промените на дискусия със засегнатите страни. Мотивът, който изтъкнаха обаче, беше именно намерението им да пресекат изтичането на държавен ресурс за хора, които се сдобиват с документи за инвалидни помощи, но без да имат основание за това.

Дир.бг