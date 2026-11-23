50-годишен мъж с адресна регистрация в село Салманово е задържан за хулиганство, съобщиха от пресцентъра на шуменската полиция.

В 10,30 часа в събота 21-годишен се движил с автомобила си по пътя между селата Друмево и Вехтово, когато забелязал, че водачът на движеща се пред него триколка се държи странно и прави жестове с ръце. Младият мъж спрял и се приближил и за своя изненада получил обиди и закани. Забелязал, че другият държи пистолет пред гърдите си.

Веднага се върнал в колата си и подал сигнал на 112.

Насочен бил полицейски екип, който намерил мъжа с триколката - 50-годишен от Салманово. При обиска у него намерили въздушен пистолет, капсула със сгъстен въздух, два спрея и нож с дължина около 30 сантиметра.

Мъжът бил задържан и отведен за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Там му образували досъдебно производство.

ШУМ.БГ