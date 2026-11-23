64 600 души са работили в област Шумен през третото тримесечие на 2026 г. От тях 32 500 са мъже, а 32 100 – жени. По брой на заетите областта заема 13-то място сред 28-те области в страната.

Това показват данните на Отдел "Статистически изследвания – Шумен".

Коефициентът на заетост сред населението на 15 и повече години в Шуменско е 50,2%. Това означава, че работят малко над половината от хората в тази възрастова група. Показателят остава под средния за страната, който е 53,3%. При мъжете заетостта е 52,6%, а при жените – 47,9%.

По коефициент на заетост област Шумен се нарежда на 12-то място в страната.

Във възрастовата група от 15 до 64 години работещите са 61 000 души. Коефициентът на заетост при тях достига 68%. При мъжете той е 68,3%, а при жените – 67,6%.

ШУМ.БГ