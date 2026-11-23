Полша и съюзниците ѝ от НАТО все още трябва да установят дали навлизането на руски ракети в полското въздушно пространство в петък е било умишлено, заяви днес генералният секретар на алианса Марк Рюте, цитиран от Ройтерс и БТА.

Рюте направи изявлението си по време на продължаващата в Берлин 72-ра годишна сесия на Парламентарната асамблея на НАТО.

"Ясно е, че това е опасен инцидент. Той е свързан с Русия", заяви генералният секретар на алианса. "Дали е бил умишлен, или не, разбира се, трябва да бъде установено от компетентните органи. Никога няма да спекулирам по този въпрос", подчерта Рюте.

Той добави, че ще може да коментира случая едва след като Полша и съюзниците от НАТО направят оценка на това какво точно се е случило.

Трите летящи обекта, паднали в петък сутринта в югоизточната част на Полша, са били крилати ракети Х-101, произведени неотдавна в Московска област, съобщи вчера прокуратурата в Люблин, която води разследването, цитирана от Франс прес.

Предварителният анализ на фрагментите, открити в Нови Липовец във воеводство Люблин, както и в Рудник и Молодич във воеводство Подкарпатие, е установил, че и трите ракети са произведени през четвъртото тримесечие на 2026 г. в завод в град Дубна, Московска област.

От прокуратурата уточниха, че експертизите продължават.

Падането на обектите, последвано поне в един от случаите от експлозия и пожар, не е причинило жертви или ранени. Първоначално полските власти предполагаха, че става дума за две ракети и един реактивен дрон.

Полският премиер Доналд Туск и министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заявиха, че инцидентът може да представлява руска "провокация", тъй като е съвпаднал с провеждането в Полша на военни учения на т.нар. "Коалиция на желаещите", обединяваща западни държави, подкрепящи Украйна срещу Русия.

Дир.бг