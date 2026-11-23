Съветът на директорите на американския производител на чипове Nvidia обяви, че връща Дженсън Хуанг на поста главен изпълнителен директор с незабавен ефект, предадоха CNBC и "Ройтерс". Решението е взето единодушно след поредица от разговори и срещи с него. Бордът е получил и информация от високопоставени представители на американското правителство, въз основа на която е преценил, че завръщането на Хуанг не представлява риск за националната сигурност на САЩ.

Новината предизвика рязък скок на акциите на компанията - с над 31% в предварителната търговия в понеделник, съобщи Ройтерс.

Решението идва след силна кампания за връщането на Хуанг, подкрепена от служители, акционери, бизнес партньори и влиятелни представители на технологичния сектор. Онлайн петиция с призив той отново да оглави компанията събра над 200 000 подписа. Сред подкрепилите я бяха хора, представящи се за настоящи служители и акционери на Nvidia, както и предприемачи като Илон Мъск.

Първоначално обаче ръководството на компанията категорично отхвърли възможността за завръщането му. На 17 ноември председателят на борда Харви Джоунс заяви пред инвеститорите, че съветът единодушно е приел оставката на Хуанг и не възнамерява да го възстанови като главен изпълнителен директор. Междувременно компанията беше започнала процедура за търсене на постоянен наследник.

Хуанг подаде оставка на 12 ноември след публикации за извънбрачни връзки, включително с бизнесдамата Алис Хуанг, за която американските власти имат подозрения, че е свързана с китайското разузнаване. Пекин отрича обвиненията. Случаят предизвика проверки за евентуални рискове за националната сигурност и достъпа до чувствителни технологии.

"За мен е чест да се върна в Nvidia и да ръководя една от най-значимите технологични компании в света в началото на нова индустриална революция", заяви Хуанг. Той добави, че приема отговорността с голямо смирение и с подновен ангажимент към компанията, и благодари на борда за доверието и внимателното обсъждане на решението.

От Nvidia посочиха, че са удовлетворени от откровеността и лидерските качества на Хуанг. Главният финансов директор Колета Крес ще продължи да изпълнява функциите си, уточни компанията. Белият дом не е отговорил незабавно на запитване за коментар относно възстановяването му на поста.

Хуанг е съосновател на Nvidia и в продължение на десетилетия превърна компанията от производител на чипове за видеоигри във водещ доставчик на процесори за изкуствен интелект. Неговата роля е ключова за продуктовата стратегия, отношенията с големите клиенти и позициите на компанията в глобалната технологична надпревара.

Дир.бг