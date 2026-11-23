Националният отбор на България по баскетбол започна подготовката си за предстоищия мач от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029, който противопоставя "лъвовете" срещу отбора на Дания.

Срещата е от 19:00 часа в четвъртък (26 ноември) в зала "Арена 8888", а в зала "Триадица" днес играчите на Любомир Минчев се събраха в намален състав. Но не заради Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър от Олимпиакос, които ще се включат директно в деня на мача, а заради контузия на Мирослав Васов от Рилски спортист, която го оставя извън плановете на треньорския щаб.

Така Минчев започна тренировки със следните баскетболисти - Константин Тошков (Балкан), Лъчезар Тошков (Миньор), Павлин Иванов (Балкан), Александър Стоименов (Балкан), Александър Матушев (Спартак Плевен), Борислав Младенов (Черно море Navibulgar), Стефан Михайлов (Балкан), Цветомир Чернокожев (Черно море Navibulgar), Йордан Минчев (Манреса), Николай Михайлов (Ботев Академик) и Емил Стоилов (Палмер).

"Имаме три дни да се готвим за мача. За присъстващите играчи мога да кажа, че всички са здрави. Това е хубавото. Всеки е дошъл с желание, това е второто положително нещо. Никога не подценявам противника, а момчетата са достатъчно опитни, че да подценяваме, който и да било противник. Нормално е да подходим абсолютно сериозно към всеки противник. Не знам дали ще бъда пълна залата, но се надявам - все пак най-добрият баскетболист в Европа е българин", каза Минчев.

"Надяваме се всичко да бъде положително. Очакваме да свърши мача с Апоел, след това да пътуват за София и на следващия сезон да се включат. Ясно е, че ще има някаква умора, но важното за мен е да са здрави, а те желание имат и това е най-важното. За умората ще гледаме в хода на мача как да реагираме. Ще преценяваме на момента. Не се е налагало да ги убеждавам. Преди около две седмици се видях с тях, говорихме, но не е имало нужда от убеждаваме", пък бяха думите му относно Везенков и Милър-Макинтайър.

Дир.бг