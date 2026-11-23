Дългогодишната директорка на програма "Контрол и превенция на ХИВ/СПИН" у нас доц. Тонка Върлева е новият главен държавен здравен инспектор. Тя е лекар с над 35 години професионален опит в здравеопазването, здравната политика, глобалното здраве и научно-преподавателската дейност, съобщиха от Министерство на здравеопазването (МЗ).

Доц. Върлева, която е педиатър, заема мястото на подалия оставка през август доц. Ангел Кунчев, който се аргументира с навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвяната реформа в държавния здравен контрол.

Новият главен държавен здравен инспектор започва професионалния си път като педиатър. Впоследствие работи като асистент в Катедрата по епидемиология, инфекциозни, паразитни и тропически болести към Медицинска академия - София и като главен асистент в отдел "Вирусология" на Националния център по заразни и паразитни болести. Преподавателската и научната ѝ дейност включва работа в Медицински университет - Плевен, Военномедицинска академия и Медицинския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Доц. Върлева е завършила медицина в Медицински университет - София и има специалности по епидемиология и вирусология. Притежава и магистърска степен по здравна политика и здравен мениджмънт. През 2019 г. придобива образователната и научна степен "доктор" по епидемиология, а от 2021 г. е доцент по същата специалност.

Преминала е специализирани обучения по епидемиология, вирусология и разработване на превантивни здравни програми към международни организации и агенции за развитие. Владее английски език.

Тя е заемала експертни и ръководни длъжности. Ръководила е разработването на осем национални програми за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, туберкулоза и вирусни хепатити. Отговаряла е и за изпълнението на Стратегията за борба с наркоманиите и Националната програма за хронични незаразни болести.

Доц. Върлева е била контактно лице на МЗ към Европейския център по превенция и контрол на заболяванията и директор на програмите за превенция и контрол на СПИН и туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. От 2021 г. участва в работата на различни комитети на Глобалния фонд, а през 2024 г. е номинирана за втори път за член на неговия Борд за страните от Източна Европа и Централна Азия.

Дир.бг