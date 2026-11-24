Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска оставките на представителите на ГЕРБ в Общинската избирателна комисия във Варна и се разграничава от гласуването им във връзка с мандата на кмета на Варна Благомир Коцев.
Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна прекрати предсрочно пълномощията на кмета на града Благомир Коцев и анулира удостоверението му за избор. Решението е взето с предварително изпълнение на заседание на комисията, на което са присъствали 26 от общо 27 членове. Причината са два сигнала, подадени до ОИК през миналата година, свързани с отпуска, който Коцев е ползвал след ареста си на 8 юли.
В подкрепа на решението са гласували 20 души - представители на всички политически сили в комисията, съобщи председателят на ОИК-Варна Велин Жеков, цитиран от БНР.
"Бойко Борисов е категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град. Напомняме, че на свое заседание на 22.11.2025 г. Изпълнителната комисия на ГЕРБ след консултации с лидера, взе решение единодушно да препоръча и помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват "против" отстраняването на кмета на Варна.
С това дадохме и даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи, не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората. Същата препоръка получиха и днес членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ - да гласуват "против" отстраняването на кмета на Варна", написаха от партията.
Междувременно от "Продължаваме промяната" (ПП) излязоха с остра декларация минути след като се разбра, че ОИК-Варна прекрати правомощията на кмета Благомир Коцев. "Мафията отвръща на удара!", заявиха от политическата партия, която го издигна за градоначалник.
"Мафията във Варна се обедини срещу човека, който реши да ѝ се опълчи. Това не е правосъдие, а отмъщение. Мафията отвръща на удара. Но пак не са познали. Решението ще бъде обжалвано и плановете на Дънката, ТИМ и статуквото във Варна да си изберат служебно кмет през общинския съвет ще бъдат пресечени. Благомир Коцев не е проблемът на Варна. Проблемът е моделът, срещу който той се изправи!", заявиха от "Продължаваме промяната".
Dir.bg
Коментари
Гнус
Хитрият банкянски тулуп кого заблуждава?! Прави се на умряла лисица, но кой ще му се върже?
Анонимен
Старата Сглобка,ръжда не хваща!
Анонимен
кой ще му се върже? ами явно балъци много !