Правителството на САЩ обяви нов пакет икономически санкции срещу Иран, имащи за цел да прекъснат финансовите ресурси на Техеран, които са насочени по-специално към посредници, базирани в Дубай, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Тези санкции са насочени срещу "над двадесет бюра за обмен на валута, фиктивни компании и лица в Иран, ОАЕ, Турция и Хонконг, които подкрепят иранската паралелна банкова система", посочи в изявление Държавният департамент на САЩ.

Вашингтон наложи широкообхватно ембарго върху Иран с цел да срине националната икономика - и, следователно, правителството, отбелязва АФП.

От години Техеран заобикаля западната финансова система.

"Иранските паралелни банкови мрежи продължават да бъдат взаимносвързани на всички континенти, по-специално в ОАЕ, Хонконг и Сингапур", посочи в отделно изявление Министерството на финансите на САЩ.

Според него американският регулаторен орган ФинСЕН (Мрежа за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ - б.ред.) е получил доклади за подозрителни трансакции на стойност близо 15 млрд. долара, свързани с Иран между януари 2025 и август 2026 г.

Тези доклади се изготвят от американски финансови институции като част от техните задължения.

"Най-често докладваните финансови потоци" са от "банки, разположени в континентален Китай към банки в ОАЕ - около 2,6 млрд. долара; от банки, разположени в Сингапур към банки в ОАЕ - около 981 млн. долара; и от банки във Великобритания ктм банки в ОАЕ - около 922 млн. долара".

Дир.бг