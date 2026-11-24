Кметът на Шумен ще отчете публично управлението на Общината през последните три години – 2023-2026 г, съобщиха от пресцентъра на кметството.

Събитието е насрочено за 27 ноември (петък) от 17,30 часа в концертната зала на Mладежкия дом.

От пресцентъра съобщиха още, че отчетът ще обхване основните резултати от дейността на общинската администрация, реализираните проекти и инвестиции, както и предстоящите задачи и приоритетите за развитието на общината.

На отчета могат да присъстват всички жители на община Шумен, представители на институции, организации и медии.

ШУМ.БГ