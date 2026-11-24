Кметът на Шумен ще отчете публично управлението на Общината през последните три години – 2023-2026 г, съобщиха от пресцентъра на кметството.
Събитието е насрочено за 27 ноември (петък) от 17,30 часа в концертната зала на Mладежкия дом.
От пресцентъра съобщиха още, че отчетът ще обхване основните резултати от дейността на общинската администрация, реализираните проекти и инвестиции, както и предстоящите задачи и приоритетите за развитието на общината.
На отчета могат да присъстват всички жители на община Шумен, представители на институции, организации и медии.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
дано отчете и си тръгне след това !
Анонимен
Ние виждаме,не сме малоумни! Дано запомним всички това за следващите избори!
Анонимен
Това е Черен петък за търговията на местната власт! Ще отчете ли броя на сменените си заместници, далаверите с коалиционните си партньори, дупките от предизборната си програма, завоя към партията на Радев? Тоя нещастник да си отива по-скоро! Той излъга шуменци като Румен Радев. Да ходи на морето да си гледа имотите и децата там.
Анонимен
Как се отчита - нищо ?
Анонимен
Триете ли успешно ШУМ БГ, Догодина и вас, като кмета няма да ви има. Наближава края на слугинажа ви.
Varg
3 години и едно голямо нищо за град Шумен.
Анонимен
Христов не е свързан с партията на Радев. Той е кмет на шуменци.
Анонимен
Къш
Анонимен
Все пак да не забравяме, че кметовете се избират мажоритарно, а не са случайници като общинските съветници от листите на знайни и незнайни партии.