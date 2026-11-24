Руски разузнавателен дрон за кратко е навлязъл във въздушното пространство на Полша по време на снощната атака, предприета от Русия срещу съседна Украйна, съобщи днес полската армия, цитирана от Франс прес.

Агенцията отбелязва, че инцидентът става няколко дни след като три руски ракети паднаха в източната част на Полша.

"По време на нощната атака, предприета от Руската федерация срещу цели, намиращи се в западната част на Украйна, е имало кратко нарушение на полското въздушно пространство от руски безпилотен летателен апарат", посочи в изявление Оперативното командване на полските въоръжени сили.

Летателният апарат е бил проследяван през цялото време от полските системи за наблюдение и е било издадено разрешение за стрелба, посочи командването.

След като дронът промени курса си на изток, армията, позовавайки се на потенциалния риск за цивилното население, се отказа да го свали.

"Изхождаме от принципа, че това е било умишлено действие", заяви днес заместник-министърът на отбраната на Полша Павел Залевски пред частното радио Ер Ем Еф 24.

Според друг заместник-министър на отбраната Станислав Вжонтек става дума за разузнавателен дрон.

"Действията на руснаците бяха едновременно форма на провокация и истинско разузнаване на полска територия", заяви той пред полското държавно радио Пе Ер 24. Това е второто нарушение на полското въздушно пространство за последните няколко дни. В петък три руски крилати ракети Х-101 паднаха в Източна Полша, припомня АФП.

При падането на тези ракети, последвано в поне един случай от експлозия и пожар, нямаше ранени.

Полша, която е държава членка на Европейския съюз и на НАТО, осъди руската "провокация", която съвпадна с провеждането в страната на военни учения на Коалицията на желаещите, обединяваща западни държави, които подкрепят Украйна срещу Русия.

Вследствие на този инцидент НАТО реши да предостави на Полша самолет радар АУАКС (AWACS), посочва АФП.

Дир.бг