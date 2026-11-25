Вчера Европейската комисия удари звучен шамар на всички, които през годините харчеха безогледно без да привличат инвестиции. Които теглеха заеми без да развиват икономиката, излъгаха за реалния дефицит, за да ни вкарат в еврозоната и доведоха финансите до свръхдефицит и катастрофа.

Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет в коментар за решението на Европейската комисия от вчера да премине към следващия по-строг етап на процедурата по свръхдефицит за България.

Брюксел ще предложи на Съвета на ЕС да наложи глоба на страната ни, както и да се предприемат стъпки за замразяване на европлащания към България.

По думите на премиера в същото време ЕК оценява положително предприетите от ръководения от него кабинет мерки в Бюджет 2027 за стабилизиране на публичните финанси.

"И добрата прогноза на комисията за следващата година е ясно потвърждение, че предприетият курс е правилен. Така че няма да сбъднем нихилистичните мечти на опозицията да ни спрат европейското финансиране и плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост. Ще продължим с реформите. Вчера Министерството на икономиката показа на практика как се прави това с мащабна структурна реформа", добави Руме Радев.

Дир.бг