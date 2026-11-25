Вчера Европейската комисия удари звучен шамар на всички, които през годините харчеха безогледно без да привличат инвестиции. Които теглеха заеми без да развиват икономиката, излъгаха за реалния дефицит, за да ни вкарат в еврозоната и доведоха финансите до свръхдефицит и катастрофа.
Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет в коментар за решението на Европейската комисия от вчера да премине към следващия по-строг етап на процедурата по свръхдефицит за България.
Брюксел ще предложи на Съвета на ЕС да наложи глоба на страната ни, както и да се предприемат стъпки за замразяване на европлащания към България.
По думите на премиера в същото време ЕК оценява положително предприетите от ръководения от него кабинет мерки в Бюджет 2027 за стабилизиране на публичните финанси.
"И добрата прогноза на комисията за следващата година е ясно потвърждение, че предприетият курс е правилен. Така че няма да сбъднем нихилистичните мечти на опозицията да ни спрат европейското финансиране и плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост. Ще продължим с реформите. Вчера Министерството на икономиката показа на практика как се прави това с мащабна структурна реформа", добави Руме Радев.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Наглостта граници няма.
Анонимен
Г-н Радев, какво стана с новината от миналата седмица, че оправдаването с предните управляващи приключи?
Също така, ясно че са крали, а Вие не крадете?
Анонимен
Шамарът беше за клепоухото говедо на снимката, но то даже не можа да схване това.
ШУМ.БГ
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Анонимен
25.11.2026 11:24 Прочети,че става въпрос за 25,26 година,на Радев бюджета е 27 г.,бюджет 26 бе приет през лятото с постфактум разходна част,къде там търсиш Радев.
Анонимен
Голем мъж, бе! Само хленчи и прехвърля вината за некадърното си управление на други.
Повече от половин година си на власт, при това с пълно мнозинство. Управлявай, не мрънкай. Като не можеш, си отивай.
Анонимен
Шамарът е за радев, гълъба и ко. Крадливите комунисти. И да не се оправдават с някакви предишни щото от последните 5 години поне 3 управляваха пак техни служебни правителства.
Анонимен
12:15 "техни служебни правителства"казваш,а я погледни персонала,който им беше зададен след измененията от кого е назначаван и след това лансиран за единствено възможен"избор",трудно е да се измъкнеш от собствената си глупост,която даже и не признаваш.
Анонимен
ПП мантрата"техни"се нарича"домовата книга".