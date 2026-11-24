Европейската комисия установи, че България не е предприела достатъчно ефективни действия за ограничаване на прекомерния бюджетен дефицит и препоръча на Съвета на ЕС официално да потвърди тази оценка. Брюксел прогнозира, че дефицитът ще достигне 4% от брутния вътрешен продукт през 2027 г., като предупреди, че страната ще трябва да изпълнява стриктно бюджета си и да предприеме допълнителни мерки за трайно оздравяване на публичните финанси.

Документът е изготвен въз основа на есенната икономическа прогноза на Комисията за 2026 г. и представения от българските власти бюджетен план. Брюксел отчита, че предвидените за следващата година мерки ще допринесат за ограничаването на дефицита, но подчертава, че те ще компенсират само частично значителното отклонение от европейските фискални правила, очаквано през 2026 г.

На 10 юли 2026 г. Съветът на ЕС официално установи наличието на прекомерен бюджетен дефицит в България и препоръча на страната да ограничи растежа на нетните публични разходи до 4,2% през 2026 г., 3,4% през 2027 и 2028 г. и 3,2% през 2029 г.

Според новата оценка на Европейската комисия обаче нетните разходи на България ще нараснат с 10,7% през 2026 г., което значително надхвърля разрешените 4,2%.

Дори след отчитане на допълнителната гъвкавост, предоставена на страната за увеличаване на разходите за отбрана, отклонението достига 2,3% от БВП. Комисията определя размера му като много значителен.

В резултат на това на 24 ноември тя препоръча на Съвета на ЕС да приеме решение съгласно член 126, параграф 8 от Договора за функционирането на ЕС, с което официално да установи, че България не е предприела ефективни действия в отговор на препоръките от юли.

Дефицит от 4%

Според проекта на българското правителство бюджетният дефицит трябва да намалее от 5% от БВП през 2026 г. до 4,3% през 2027 г. ЕК прогнозира малко по-нисък дефицит за следващата година, от 4%, при същото очаквано равнище от 5% през настоящата. И двете прогнози обаче остават над установения в европейските договори референтен праг от 3% от БВП.

Брюксел очаква държавният дълг на България да продължи да нараства, като достигне 35% от БВП в края на 2027 г. при 33% през 2026 г.

Българските власти предвиждат по-ниски равнища на задлъжнялост, съответно 31,1% през 2026 г. и 33,3% през 2027 г.

Въпреки увеличението Европейската комисия отбелязва, че държавният дълг остава значително под допустимия праг от 60% от БВП, определен в европейските договори.

Според Брюксел очакваното намаляване на дефицита през 2027 г. ще се дължи до голяма степен на ограничаването на разходите и на временен данък върху извънредните корпоративни печалби в определени сектори, чието действие трябва да приключи от 2028 г.

ЕК отбелязва също, че разликите между нейната прогноза и тази на българското правителство произтичат основно от очакванията за бюджетните приходи.

В бюджетния проект властите предвиждат по-голямо намаление на приходите от данъци върху производството и вноса като дял от БВП в сравнение с прогнозата на Брюксел.

По-високи данъци и осигурителни приходи

В становището си ЕК разглежда подробно и планираните промени в приходната и разходната част на бюджета.

Сред основните мерки за увеличаване на бюджетните приходи са въвеждането на временен данък върху извънредните печалби в определени сектори, повишаването на акцизите върху тютюневите изделия и разширяването на доходния диапазон, върху който се дължат социалноосигурителни вноски.

Предвиждат се и увеличения на пътните такси и винетните тарифи, обвързани с емисиите на въглероден диоксид, както и на годишните концесионни такси.

В същото време някои от планираните решения ще доведат до намаляване на бюджетните приходи. Сред тях са повишаването на прага за задължителна регистрация по ДДС и въвеждането на нови данъчни облекчения.

Според изчисленията на Европейската комисия общият пряк ефект от дискреционните мерки в приходната част ще бъде положителен за бюджета в размер на 0,8% от БВП през 2027 г. Половината от този ефект, или 0,4% от БВП, обаче ще се дължи на временния данък върху извънредните печалби в определени сектори.

Това означава, че значителна част от допълнителните приходи няма да има постоянен характер.

Бюджетна политика

Европейската комисия очаква сериозна промяна в посоката на фискалната политика през следващата година.

След стимулиращото въздействие на бюджетната политика през 2026 г., оценено на 1,6% от БВП, през 2027 г. се очаква значително затягане с ефект, равняващ се на 3,7% от БВП.

Това ще се дължи на два основни фактора: същественото намаляване на разходите, финансирани със средства от Европейския съюз след приключването на Плана за възстановяване и устойчивост, и забавянето на растежа на национално финансираните публични разходи.

Според есенната прогноза на Комисията разходите, финансирани с европейски средства, включително безвъзмездната подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост, ще спаднат от 3,5% от БВП през 2026 г. до 1,7% през 2027 г.

Същевременно публичните инвестиции, финансирани с национални средства, се очаква да намалеят незначително, от 3,8% от БВП през 2026 г. до 3,7% през 2027 г. Комисията прогнозира, че нетните публични разходи ще нараснат с 2,5% през 2027 г., което е под определения от Съвета максимален темп от 3,4%.

Въпреки това ограничението през следващата година няма да компенсира изцяло значителното превишение, очаквано през 2026 г.

Според подробните разчети на Комисията натрупаното отклонение от препоръчаната траектория ще достигне 2,5 милиарда евро през 2027 г. преди отчитането на допълнителната гъвкавост за отбраната.

След прилагането на тази гъвкавост натрупаното отклонение се оценява на 1,2% от БВП.

Военните разходи

Европейската комисия отчита и значителното увеличение на средствата за отбрана. През 2024 г. разходите за отбрана на България са възлизали на 1,3% от БВП, а през 2025 г. са достигнали 1,9%. За 2026 г. се прогнозира запазване на равнището от 1,9%, последвано от увеличение до 2,5% от БВП през 2027 г.

През юли 2025 г. Съветът на ЕС позволи на България да се възползва от националната клауза за дерогация от фискалните правила, която допуска временно отклонение от ограниченията за растеж на разходите при увеличаване на финансирането за отбрана.

Нова проверка през пролетта на 2027 г.

В заключението си Европейската комисия подчертава, че предвидените в проектобюджета мерки за 2027 г. имат ясно изразен ограничаващ ефект върху публичните разходи и ще допринесат за намаляване на прекомерния дефицит.

Те обаче ще компенсират само частично значителното отклонение от фискалните изисквания през 2026 г.

Поради това Комисията настоява България стриктно да изпълни бюджета за следващата година и да гарантира, че фискалната политика ще доведе до трайно коригиране на прекомерния дефицит, като същевременно запази финансовата и макроикономическата стабилност.

Особено внимание се отделя и на необходимостта страната да запази пълния си достъп до европейско финансиране. След като Съветът на ЕС приеме новата коригираща траектория за разходите, Европейската комисия ще следи изпълнението ѝ.

До пролетта на 2027 г. Брюксел ще оцени какви действия е предприела България за спазването на новите изисквания.

Изпълнението на препоръките ще бъде разгледано и в рамките на пролетния пакет на Европейския семестър, чието публикуване е планирано за началото на юни 2027 г.

Становището от 24 ноември е първата официална оценка на български проектобюджет, представен на Европейската комисия и Еврогрупата след приемането на еврото от България.

Документът е подписан от европейския комисар Валдис Домбровскис.

БГНЕС