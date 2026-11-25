Софийската градска прокуратура привлече в качеството на обвиняем бившия председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) Георги Терзийски за безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай — престъпление по чл. 219, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс, съобщиха от СГП.

Обвинението е повдигнато по досъдебното производство, водено от ГДБОП-МВР под ръководството и надзора на СГП във връзка с разходването на средства за изграждането на аутобана.

Според обвинението в периода от 9 юни 2019 г. до 10 юни 2020 г. в град София, в качеството си на председател на Управителния съвет на АПИ, обвиняемият не положил достатъчно грижи за управлението и запазването на повереното му имущество и за възложената му работа по изпълнението на договор между агенцията и "Автомагистрали" ЕАД за изграждане на участъци от магистралата.

В постановлението се посочва, че от това са последвали разпиляване на имущество и значителни щети за АПИ в размер на 260 млн. лв. без ДДС, съответно 312 млн. лв. с ДДС.

Обвинението обхваща неорганизиране на контрола върху дейностите, свързани с проектирането и изграждането на участъци 5 и 6 на АМ "Хемус", както и действия по допускане на авансово финансиране и представяне на документи за извършване на плащания.

Съгласно постановлението обвиняемият сключил допълнително споразумение към договора между АПИ и "Автомагистрали" ЕАД, с което било предвидено авансово предоставяне на 260 млн. лв. без ДДС за строително-монтажни работи по участъци 4, 5 и 6. Според обвинението това е направено в нарушение на договорните условия, които изрично изключвали авансово плащане, и при липса на окончателно завършени и приети по установения ред проектантски работи за участъци 5 и 6, разрешения за строеж и подписани актове за откриване на строителните площадки за тези два участъка.

На обвиняемия се вменява също, че през юни 2020 г. представил пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството сертификат, който не бил одобрен от Експертния технико-икономически съвет на АПИ съобразно изискванията на договора.

Според обвинението описаните действия и бездействия довели до плащания към "Автомагистрали" ЕАД за строително-монтажни работи по участъци 5 и 6 в размер и количества, които не били действително изпълнени, и до посочените имуществени щети за АПИ.

Преди да поеме АПИ през януари 2019 година Георги Терзийски бе областен управител на Ловеч. Той има юридическо и икономическо образование. Професионалният му път започва в Инспектората на Агенция по заетостта 1996 г. - 2002 г., после в Главна инспекция по труда започва от инспектор и стига до директор на Дирекция "Инспекция по труда" - Ловеч 2002 г. - 2009 г., после е бил в частния сектор - в управлението на предприятия за производство на метални изделия - 2009 г.- 2014 г.

Терзийски бе освободен от поста в края на май 2021 г., като от Министерството на регионалното развитие и благоустройството тогава съобщиха, че причината е плащане на аванси за строително-монтажни работи за обекти, които нямат проектна готовност и разрешение за строеж към 26 май 2021 г.

Дир.бг