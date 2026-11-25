Петима общински съветници в Хасково и трима бизнесмени от областния град са задържани при операцията на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" по искане на Европейската прокуратура в София, съобщиха от институцията.

Арестите са извършени в рамките на разследване срещу организирана престъпна група, източила неправомерно европейски средства, отпуснати на Община Хасково.

Извършени са претърсвания в сградата на местната администрация, в домовете на задържаните и в помещенията на компаниите. Иззети са златни монети и парични средства (135 000 евро и 9 000 долара), както и документи, мобилни телефони и компютри.

Разследваните престъпления датират от 2021 г. и се смята, че са продължили и до днес, като нанесените щети са за над 70 милиона евро на бюджета на ЕС.

Общинските съветници са участвали в стартирането на процедури по изпълнението на няколко проекта, по които общината е бенефициент, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Механизма за възстановяване и устойчивост.

Някои от тези проекти са включвали строителни работи в общината, включително изграждането на дом за възрастни хора и център за изкуства. Друг проект пък е бил за инсталиране на системи за възобновяема енергия.

Според разследващите, договорите са били възложени на компании, чието управление или представителство е включвало едни и същи публични длъжностни лица, съвместно или поотделно, заедно с управителите на фирмите.

По информация на bTV бизнесмените са Вeличко Минев, Тенчо Лилянов и Делчо Пехливанов, а задържаните общински съветници - Делян Делчев, Цвети Лалов, Дидо Гаргов, Петър Николов, Георги Георгиев и д-р Айхан Енвер, всички от ГЕРБ.

По първоначални данни осемте арестувани са отведени в София за разпити.

Дир.бг