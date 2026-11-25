Под надслов "Нито една повече!" граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София. Част от протестиращите носят плакати с надписи "Нашата съпротива е бъдеще!", "Нито една повече!", "Една за всички, всички заедно!", "Аман!", "Грижа, живот, жена", "Заедно". Движението в района е затворено.

На 25 ноември се отбелязва Международният ден за премахване на насилието срещу жени и момичета. Тази година глобалната кампания на ООН "Обединявайте се!" (UNiTE) поставя акцент върху по-добрата институционална координация, гарантиране на достъпа до правосъдие, ефективна закрила на пострадалите и прекратяване на безнаказаността, предаде БТА.

В Пловдив протестиращите се събраха на площад "Съединение". Протестът е организиран от Български фонд за жените и Фондация в помощ на жени, претърпели насилие.

"Тук сме за да обърнем внимание на това, че насилието над момичета и жени е много комплексен проблем в страната ни", каза Елена Филипова, представител на неформалната организация "Люта хала" и част от организаторите за Пловдив. Важно е да протестираме, за да обърнем внимание и да сложим натиск върху институциите, да функционират и да вършат работа.

По думите ѝ от миналата година има изключително много неща, които институциите не са свършили. Нямаме единна база за всичките насилствени прояви срещу момичета и жени. По последни данни за тази година има 14 убити жени. Ние искаме да обърнем внимание на това, че превенцията е фокуса на абсолютно всичко.

Протестиращите скандираха "Нито една повече".

Протест в подкрепа на момичето, пострадало от сексуално насилие в София, се състоя на площад "Свобода" в Русе. Участниците в инициативата пред Съдебната палата настояха за справедливост, реална защита на жертвите на насилие и промяна в отношението на обществото към този проблем.

"Искаме просто да изкажем нашата подкрепа. Искаме нещо да се промени и подобни неща да не се случват, защото това не е нормално", каза организаторът на протеста Розмари Митковска. По думите ѝ агресията, непрестанните провокации и чувството за безнаказаност трябва да бъдат преодолени, а институциите трябва да предприемат необходимите действия.

Митковска обясни, че е майка на две дъщери, като по-голямата е почти на 16 години. "Не мога да възприема това за нормално. Мен това адски много ме заболя и разтърси. Всяка една майка би реагирала по този начин", заяви организаторката.

Дир.бг