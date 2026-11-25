Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца.

През нощта облачността ще е значителна. Сутринта на места в западните райони ще завали дъжд. В северозападните райони и по долините на Струма и Места ще има условия за поледици. Ще духа слаб южен вятър. Минимални температури: между минус 1° и 4°; по Черноморието до 7°-8°; в района на София – около минус 1°. Утре ще е облачно. На много места в Западна България и по поречието на Дунав ще има валежи от дъжд. В северозападните райони остават условията за поледици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от юг-югоизток. След обяд в западната и централната част на Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще е до умерен. Максималните температури ще са между 8° и 13°, в северозападните райони – между 3° и 6°, в София – около 8°.

Над планините ще бъде предимно облачно. Главно в Западна и Централна Стара планина и Рила ще има валежи от дъжд, над височина 2000 метра - от сняг. Ще духа силен до бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

Над Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 13°-15°. Температурата на морската вода е между 12° и 15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

НИМХ