Софийският градски съд (СГС) ще разгледа днес, 26 ноември, мерките за неотклонение на тримата непълнолетни, обвинени за сексуално посегателство над 15-годишно момиче.

Междувременно по разследването има и четвърти задържан – 19-годишен младеж. Той е обвинен в създаване на порнографски материали с участието на непълнолетно лице с цел разпространение, както и в хулиганство.

Според събраните до момента доказателства на 21 септември младежът е заснел два видеоклипа на 16-годишно момиче. През октомври в столичния квартал „Надежда“ той е стрелял с газов пистолет в тялото на същото момиче.

19-годишният е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Преди дни Софийският районен съд остави в ареста другите трима непълнолетни, припомня БНТ.

По данни на разследващите сексуалното посегателство е извършено по време на парти за Хелоуин в апартамент в София, на което са присъствали повече от 10 души. Установено е, че младежите са употребили значително количество алкохол. Към момента обаче няма доказателства за употреба на наркотични вещества.

На пострадалото 15-годишно момиче е осигурена психологическа подкрепа. Институциите са предприели действия за премахване от интернет на видеозаписите с насилието.

Дарик