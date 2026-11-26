Рома стигна до 2:2 при гостуването си на европейския шампион ПСЖ, като ясно показа амбициите си през сезона в турнира на най-силните тимове на континента. Римляните поведоха с гол на Ермосо още в петата минута, но попадения на Иля Забарни и Усман Дембеле обърнаха резултата. В края Долиен Мален вкара от дузпа и донесе ремито, а и двата отбора изпуснаха ситуации, за да го променят в своя полза.

ПСЖ е втори с 13 точки в класирането след пет кръга, а Рома е 25-и с пет точки, като надеждата на италианския тим е да се "закачи" за местата в плейофния кръг (9-24-о).

Един от фаворитите за трофея Байерн я закъса сериозно, след като допусна първата си загуба при гостуването на Лил. Дайо Упамекано вкара в 15-ата минута за гранда от Мюнхен, но попадение на Уеда и автогол на Павлович донесоха обрат.

Байерн е 15-и с 8 точки, а Лил - 29-и с едва четири.

Ливърпул мина с 3:0 през Брюж, побеждавайки една от приятните изненади в турнира през сезона. Белгийският тим имаше 9 точки преди двубоя, колкото и "червените" от Англия. Но класата се оказа различна - два гола на Александър Исак и един на Флориан Вирц дадоха трите точки на Ливърпул, който вече е пети с 12 т.

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