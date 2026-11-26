32-годишен неправоспособен е задържан в полицейското управление в Нови пазар, след като е хванат да управлява лек автомобил. Мъжът бил пиян, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Около 1,30 часа екип на РУ-Нови пазар спрял за проверка на ул. “Цар Асен“ в града водач на лек автомобил Мерцедес с шуменска регистрация. Зад волана бил местен 32-годишен.

Освен в срок на наложено по административен ред наказание за управление без свидетелство, мъжът бил във видимо нетрезво състояние. Тестван бил с дрегер, който отчел 2,55 промила алкохол в издишания въздух.

Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар. Автомобилът e иззет, образувано е бързо производство, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ