32-годишен неправоспособен е задържан в полицейското управление в Нови пазар, след като е хванат да управлява лек автомобил. Мъжът бил пиян, съобщиха от пресцентъра на полицията.
Около 1,30 часа екип на РУ-Нови пазар спрял за проверка на ул. “Цар Асен“ в града водач на лек автомобил Мерцедес с шуменска регистрация. Зад волана бил местен 32-годишен.
Освен в срок на наложено по административен ред наказание за управление без свидетелство, мъжът бил във видимо нетрезво състояние. Тестван бил с дрегер, който отчел 2,55 промила алкохол в издишания въздух.
Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар. Автомобилът e иззет, образувано е бързо производство, уточниха от полицията.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
До кога?
Анонимен
До кога ли? Докато някой не "изтрещи" и не започнем да четем новини от типа на: 32-годишен шофьор изтрезня и намери тестисите си закачени на огледалото за обратно виждане.
https://dariknews.bg
/региони/разград/многократно-санкциониран-за-рисково-шофиране-млад-мъж-загина-при-зрелищна-катастрофа-в-разград-снимки-2473060
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ШУМ.БГ
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