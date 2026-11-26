Огнен ад на околовръстното шосе на Кайро, след като камион цистерна избухна в пламъци и овъгли хора и коли.

Най-малко 30 души загинаха, а 25 бяха ранени, след като превозното с петролни продукти се преобърнал и се взриви, предаде Ройтерс, като се позова на египетското здравно министерство.

Цистерната се е преобърнала в квартал "Уарак" на Гиза и избухнала в огнено кълбо, овъглило освен хората, и близо 30 автомобила и мотоциклети, съобщи прокуратурата, цитирана от Асошиейтед прес.

На мястото се разрази огромен пожар. Пламъците се извисяваха над магистралата, а гъст черен дим изпълваше небето, се вижда на любителски видеа, заснели инцидента.

Властите изпратиха 39 линейки на мястото на инцидента.

Стотици хора са се събрали да оказват помощ на мястото на трагедията.

Президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси изказа съболезнованията си на близките на жертвите. Според прокуратурата тече ДНК анализ, за да се установи самоличността на загиналите, уточнява БТА.

Здравният министър на северноафриканската страна Халед Абдел Гафар заяви, че ранените са настанени в близки болници. По думите му при следващите информации броят на жертвите може да нарасне.

Пътнотранспортните произшествия са често явление в Египет поради редица фактори, сред които превишената скорост, слабото прилагане на правилата за движение и лошото състояние на пътната инфраструктура, отбеляза Ройтерс.

През януари тази година 21 души загинаха, а 17 бяха ранени, при верижна катастрофа на път в южната част на Египет, припомня АП.

Дир.бг