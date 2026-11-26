Обявеният за изчезнал Билял Илиев от село Марчево, община Гърмен, е бил убит в съседна Гърция, съобщава тамошното издание "Прото тема". Трупът на 24-годишния мъж е открит заровен в нива в района на град Драма, след като неговият работодател е направил пълни самопризнания пред полицията.

По случая са арестувани 50-годишен животновъд и неговият 23-годишен племенник, обвинен в съучастие.

Според информацията, оповестена от медиите в южната съседка, българинът е преминал границата на 21 ноември, за да се срещне със своя 50-годишен работодател от село Перихори, община Драма. Жертвата често пътувала до Като Неврокопи за краткосрочни трудови ангажименти. Късно вечерта на същата дата мобилният му телефон е бил изключен и контактът с него е прекъснал.

Убийството е извършено с ловна пушка, а след това извършителят е пренесъл трупа с микробуса на жертвата до отдалечено земеделско землище и го е заровил. Превозното средство е било върнато и паркирано на място, където по-късно е открито от органите на реда.

По време на разпитите задържаният стопанин е твърдял пред разследващите, че двамата са поддържали лични отношения, а жертвата редовно му е искала парични суми.

В хода на следствените действия полицията е задържала и 23-годишния племенник на заподозрения. Младият мъж е привлечен под отговорност за съучастие, изразяващо се в транспортиране на обвиняемия след извършване на престъплението.

Местната полиция в Драма продължава досъдебното производство срещу двамата задържани лица. Наказателното производство предвижда обвинения в умишлено убийство и нарушения на разпоредбите за притежание на оръжие.

В издирването се включиха екипи от полицейската дирекция в град Драма и от полицейския участък в Като Неврокопи. В операцията участваха и обучени кучета.

Засега няма повече информация за точните обстоятелства на убийството.

Дир.бг