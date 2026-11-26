Гръцкият пътнически и автомобилен ферибот "Блу Стар Парос" промени курса си и се насочи извънредно към пристанище Лаврио край Атина след сигнал за поставено взривно устройство на борда, съобщи гръцката информационна агенция АНА-МПА.

Плавателният съд е отплавал от пристанище Пирея в 7:30 часа сутринта на 26 ноември и е изпълнявал редовния си маршрут до островите Сирос, Тинос и Миконос. По време на пътуването е получено телефонно предупреждение за наличието на взривно устройство, след което гръцката брегова охрана е разпоредила промяна на курса и извънредно акостиране в Лаврио.

На борда му има 259 пътници, 65 членове на екипажа, 61 леки и товарни автомобили и мотоциклети.

На пристанището е организирана мащабна операция за проверка на плавателния съд. Очаква се помещенията и багажът да бъдат претърсени от специалисти по обезвреждане на взривни устройства от бреговата охрана, подпомагани от специално обучено куче за откриване на експлозиви.

Към Лаврио са изпратефени и екипи на противопожарната служба и линейки на Националния център за спешна помощ (ЕКАВ) като превантивна мярка.

Според информация на гръцкото издание "Зугла" пътниците са били уведомени по високоговорителите, че корабът се отклонява за извършване на проверка на багажа и на определени помещения. Те са били призовани да запазят спокойствие. От съобщенията на борда станало ясно, че става дума за превантивна проверка.

Това е втори подобен случай с ферибот на гръцката компания "Блу Стар Парос" през ноември. На 9 ноември 875 пътници бяха евакуирани от друг кораб на компанията - "Блу Стар 1", на пристанище Пирея заради сигнал за бомба.

Тогава неизвестен човек се обадил на пътник и го предупредил, че на борда ще избухне взривно устройство. Пътникът незабавно уведомил екипажа, който подал сигнал до пристанищните власти.

Всички 875 пътници и 83 членове на екипажа били свалени от кораба. При последвалата проверка от служители на бреговата охрана със специално обучено куче не било открито взривно устройство. Сигналът се оказал фалшив, а фериботът продължил по предварително планирания си маршрут към островите Сирос, Патмос, Лерос, Кос и Родос.

Dir.bg