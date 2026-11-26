Парламентът прие окончателно пакета с данъчни промени, предложени от правителството. Решението беше взето само ден след като Европейската централна банка (ЕЦБ) изрази резерви към предвидения еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите на банките.

Сред основните промени е въвеждането на еднократно облагане с 33% на свръхпечалбите в определени сектори. Ваучерите за храна ще могат да достигат до 200 евро месечно, като сумата над 102 евро ще подлежи на облагане със 7%. Данъкът за лично ползване на фирмени активи, известен като данък "уикенд", се увеличава от 3% на 7%.

Пакетът предвижда още поетапно повишаване на данъчните оценки на недвижимите имоти, акциз за мощните автомобили с двигатели с вътрешно горене и увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС.

Най-широка подкрепа в парламента получиха данъчните облекчения за родители и за работещите хора с увреждания. По тези предложения опозицията също отчете положителна промяна, макар да бяха отправени препоръки за допълнителни улеснения.

"Вярвам, че всички ще подкрепим този текст, защото подкрепяме работещите хора с увреждания, които така или иначе имат достатъчно пречки пред себе си. Не говорим за привилегия", коментира депутатът Иван Янев от "Прогресивна България".

Айтен Сабри също предложи промяна, която да улесни родителите при ползването на данъчните облекчения за деца. Идеята е необходимите документи за направените разходи да могат да се използват в данъчната декларация, подавана пред работодателя или Националната агенция за приходите (НАП), вместо семействата да трябва да събират касови бележки, квитанции и фактури.

Анна Бодакова от "Демократична България" представи предложение за по-високи облекчения за многодетните семейства. Според него домакинствата с 3 и повече деца трябва да могат да спестяват до 2000 евро годишно от данъка върху личните си доходи, а тези с 4 или повече деца - до 2500 евро.

Наред с облекченията и увеличението на някои обезщетения обаче се повишават и глобите за административни нарушения. Именно тази част от законодателните промени предизвика спор между управляващите и опозицията.

Мартин Димитров възрази срещу увеличаването на санкциите без конкретни мотиви и анализ на ефекта от него. По думите му, ако глобите се повишават, а не просто се преизчисляват заради преминаването към еврото, финансовото министерство трябва да обоснове всяка промяна с конкретни аргументи и данни.

Асен Василев от "Продължаваме промяната" също разкритикува начина, по който се променят санкциите. Той даде за пример замяната на глоба от 500 лева с 500 евро и на 1000 лева с 1000 евро, което според него представлява реално увеличение, а не просто превалутиране. Василев предупреди, че подобни решения допринасят за инфлационния натиск.

Георги Георгиев от "Възраждане" също обвини управляващите в непоследователност, като посочи, че увеличават както осигурителните прагове, така и глобите за гражданите.

От ГЕРБ-СДС Александър Иванов изрази несъгласие с прилагането на тежки санкции за по-дребни нарушения и заяви, че те не би трябвало да водят до съдебни дела.

В защита на промените Милен Трифонов от "Прогресивна България" посочи, че при санкцията за неподадена годишна данъчна декларация няма предвиден минимален размер, а само максимален. Той отбеляза, че размерът на глобата, която в момента достига до 500 лева, не е променян повече от 20 години - от приемането на съответния закон.

Дир.бг