Фенове на "Левски" са били пребити с тръби в хотела им в Марсилия, информират френските медии.
Довечера от 19:45 часа българският шампион излиза срещу местния Олимпик в двубой от Лига Европа.
"Сините" запалянковци са били атакувани в хотел NH Colection, като се е наложило след това да идва линейка. Нападателите използвали метални тръби и боксове, а трима души са в болница.
Друга българска група е била причакана край местен магазин и ограбена.
Цяла вечер из града обикаляли местни групировка в търсене на български фенове, допълват местните издания.
Инцидентите са нещо обичайно за Марсилия, особено при международни мачове. Преди няколко седмици гръцки фенове на Олимпиакос също бяха атакувани по същия начин в хотела им.
Затова местната полиция предупреди феновете на "Левски" да отседнат в други градове, но явно все пак е имало изключения.
За избягване на нови инциденти агитката на родния тим довечера ще се придвижва организирано и под полицейска охрана към стадион "Велодром".
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Тук за някакъв скалъпен расистки скандал на аснционалния отбор щяха да ни извадят от европейските турнири а тези всеки мач малтретират гостуващи фенове и резулат никакъв... УЕФА е корумпирана организация....
Андрешко
Нормално е да ги познаят, че не са французи. Нито са негри, нито пък араби! Значи са чужденци в Марсилия....
Анонимен
Радев да реагира веднага,тия без никакви турнири в Европа,с тръби ще ги бият.., идиотска работа!