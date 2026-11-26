Фенове на "Левски" са били пребити с тръби в хотела им в Марсилия, информират френските медии.

Довечера от 19:45 часа българският шампион излиза срещу местния Олимпик в двубой от Лига Европа.

"Сините" запалянковци са били атакувани в хотел NH Colection, като се е наложило след това да идва линейка. Нападателите използвали метални тръби и боксове, а трима души са в болница.

Друга българска група е била причакана край местен магазин и ограбена.

Цяла вечер из града обикаляли местни групировка в търсене на български фенове, допълват местните издания.

Инцидентите са нещо обичайно за Марсилия, особено при международни мачове. Преди няколко седмици гръцки фенове на Олимпиакос също бяха атакувани по същия начин в хотела им.

Затова местната полиция предупреди феновете на "Левски" да отседнат в други градове, но явно все пак е имало изключения.

За избягване на нови инциденти агитката на родния тим довечера ще се придвижва организирано и под полицейска охрана към стадион "Велодром".

Дир.бг