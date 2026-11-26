Изключително грозни и недопустими сцени белязаха началото на мача между Олимпик Марсилия и Левски от основната фаза на Лига Европа.

В минутите преди мача над 200 необезспокоявани утлраси на французите прекосиха разстоянието от един от страничните сектори до централната трибуна, където атакуваха чат от българските фенове.

Става въпрос за феновете от така наречената "Категория 1" - в повечето случаи семейства и приятели на играчите и хора, пътуващи с чартъра на отбора.

Коментаторът на мача Ясен Деянов съобщи за пострадали фенове, които са изнесени с лекарска помощ от стадиона, а на полувремето в студиото на "MAX Sport" съобщиха за използване на ножове и бомбички от страна на домакинските фенове.

След погрома над феновете в централната трибуна, ултрасите на Олимпик се насочиха към сектора за гости, но за щастие там оградата попречи да видим по-зловещи сцени.

Със сигурност има пострадали родни фенове, но все още няма яснота какво е състоянието им.

Странното е, че на фона на тоталната липса на организация и бездействие на полицията, мачът продуължава да се играе.

Дир.бг