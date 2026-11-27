Четири часа след последния съдийски сигнал на двубоя между Олимпик Марсилия и Левски, родният клуб излезе с официална позиция за случилото се на "Велодром".

"Левски"

Става въпрос за ексцесиите в самото начало на срещата, когато група ултраси на домакините нападнаха част от феновете на Левски, намиращи се на централната трибуна, а след това се насочиха и към гостуващия сектор, хвърляйки бомби и ракети по него и налагайки хора, намиращи се на край оградите.

По неофициална информация петима родни фенове са в болница, един е тежко пострадал, а случилото се на "Велофром" предизвика редица реакция, включително и такива на президент, премиер и редица политически фигури.

Макар и със закъснение, клубът публикува позиция, в която уточнява, че решението да се доиграе мачът е бил на отговорните фактори с мотив, че евентуално прекратяване може да доведе до по-сериозни ексцесии.

Освен това Левски съобщи, че вече е сезирал УЕФА за случилото се, а ето и цялата позиция:

ПФК "Левски" осъжда по най-категоричен начин насилствените нападения срещу своите привърженици в Марсилия тази вечер - както в часовете преди мача, така и на стадион "Велодром".

Наш основен и незабавен приоритет е безопасността и здравето на нашите фенове. Клубът оказва подкрепа на пострадалите, а мислите ни са с тях и техните семейства.

Случилото се тази вечер е особено тревожно предвид извънредните мерки за сигурност, въведени от френските власти, както и ограниченията, наложени на пътуващите ни привърженици - ограничения, които клубът вече беше оспорил официално пред УЕФА.

Въпреки рисковете, идентифицирани от клуба преди срещата, предприетите мерки не успяха да осигурят адекватна защита на нашите фенове. Това е напълно недопустимо.

Клубът също така уточнява, че решението за продължаване на мача не е било в неговата компетентност. Според наличната към момента информация, решението е взето от съответните органи с аргумента, че прекратяването на срещата би могло да доведе до ескалация на насилието и да изложи привържениците на още по-голям риск.

ПФК "Левски" официално сезира УЕФА за инцидентите и настоява за пълно разследване както на проявите на насилие, така и на организацията по сигурността около двубоя. Клубът очаква виновните да бъдат установени и подведени под отговорност.

Ще продължим да работим по въпроса с УЕФА и компетентните органи, като си запазваме правото да предприемем допълнителни действия за защита на нашите привърженици и интересите на клуба.

Нашите фенове трябва да имат възможността да подкрепят отбора си навсякъде в Европа, без да се страхуват за своята безопасност. Тя е безкомпромисен приоритет.

Дир.бг