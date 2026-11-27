Сдружение „Друмеви театрални празници“ е с одобрено финансиране от Министерството на културата (МК) за провеждане на 36-то издание на Международен фестивал „Друмеви театрални празници“ 2027.

Това показват резултатите от сесията за финансова подкрепа на фестивали в областта на професионалното театрално изкуство.

Министерството ще подпомогне фестивала в Шумен с 18 000 евро, като това е 50% от бюджета на проекта. Средствата са по-малко от исканите заради ограничения финансов ресурс на сесията, уточняват от МК.

В тази сесия не получава финансиране другият фестивал в Шумен - Комедиен театрален фестивал „Тодор Колев“ 2027 г. В мотивите си за отказ от МК посочват, че в проектното предложение не е посочен план за развитие на публики и липсва аргументация за художествена стойност на програмата.

ШУМ.БГ